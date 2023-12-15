Muğla açıklarında 60 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, lastik botta 60 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 15.12.2023 - 20:29
Muğla açıklarında 60 düzensiz göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenler olduğunun tespiti üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Farklı zamanlarda durdurulan 2 lastik botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 60 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


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