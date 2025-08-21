Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras: 'İçme suyu arıtma tesisi ile Bodrum’un susuzluk çilesi tarihe karışacak'

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Bodrum’un su sorununu ortadan kaldırmak için tarihi bir adım atıldı. Milas Bodrum arasında bulunan ve tuzluluk oranı yüksek Ekinanbarı su kaynağının içilebilir hale gelmesi için MUSKİ tarafından hazırlanan ve yaklaşık 2 milyar TL yatırım maliyeti bulunan desalinasyon (tuzlu suyu içme suyuna dönüştüren tesis) projesi onaylandı; Tarım ve Orman Bakanlığı onayına sunulan tesis için gerekli izinler çıktı. Tesis, kapasitesi bakımından ülkenin en büyük tesisi olacak.

Tesis 20 milyon metreküp su sağlayacak

MUSKİ’nin hazırladığı projeye göre tesis, iki etap halinde inşa edilecek. İlk etapta günlük 62 bin 266 metreküp, ikinci etapta da 62 bin 266 metreküp içme ve kullanma suyu arıtılabilecek. Böylece yılda 20 milyon metreküp su sağlanacak. Bu arıtma kapasitesi ise tüm Bodrum’un su ihtiyacını karşılayabilecek.

TESİS, İLERİ DÜZEYDE ARITMA YAPABİLECEK

Ekinanbar kaynağından sağlanacak yüzey suyu için fiziksel, kimyasal ve ileri arıtma süreçlerinin yanı sıra dezenfeksiyon da uygulanacak. Böylece tesis tuzlu sudan içilebilir ve sağlıklı su elde edecek. Tesiste ayrıca su alma yapısı, ham su terfi istasyonu, ham su deposu, filtrasyon ünitesi, kartuş filtre ünitesi, ters ozmos ünitesi, remineralizasyon ünitesi, kimyasal hazırlama ve dozlama üniteleri ile dezenfeksiyon, temiz su depoları ve iletim hattı ile konsantre çıkış suyu deşarj hattı gibi pek çok teknik altyapı bulunacak.

"BODRUM’UN GELECEĞİNİ, YARINLARINI GÜVENCE ALTINA ALIYORUZ"

Bodrum’da yıllardır süren içme suyu sıkıntısını ortadan kaldırmak için çok büyük bir adım attıklarını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, şunları söyledi:

“Bodrum’da yıllardır yaşadığımız en büyük sıkıntı içme suyu olmuştur. Yaz aylarında artan nüfus ve patlayan hatlarla birlikte Bodrum’un su sorunu daha da belirgin hale geliyor, vatandaşlarımız mağduriyet yaşıyordu. Bu nedenle öncelikle sürekli patlayan ana isale hatlarının yenileme çalışmalarına başladık. Şu an bu çalışmamızın neredeyse yüzde 50’si tamamlandı. Ana isale hatlarının yenilemenin yanı sıra ilave su kaynaklarının sisteme dahil edilmesi adına hem sondaj kuyuları açtık hem de mevcut sistemleri iyileştirerek suyun verimli kullanılmasını sağladık. Tüm bu çalışmalarımız su sorununun giderilmesine tek başına yeterli değildi. Bunun üzerine Bodrum’un geleceğini yarınlarını güvence altına almak ve susuzluğu sona erdirmek için önemli bir projenin onayını almanın mutluluğunu yaşıyoruz."

"TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK TESİSİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Türkiye’de ve dünyada gittikçe artan kuraklığa önlem olarak deniz suyu arıtmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Aras, yıllardır farklı kurumlarca konuşulan ancak bir türlü yapılmayan Ekinanbarı suyunun arıtılması ve kullanılması konusunda taşın altına ellerini koyduklarını söyledi.

Aras, “Tüm dünyada ve ülkemizde kuraklık artıyor. Bu nedenle önlem almak için çalışmalarımız sürüyor. Biz bu tesisi, sadece bugünkü ihtiyaçları değil, gelecek nesillerin yaşam kalitesini de gözeterek planladık. Çünkü hizmet günü kurtarmak için değil, yarınları güvence altına almak için yapılır. Milas Ekinanbarı Kaynağından temin edilecek ve iki etapta günlük 62 bin metreküplük kapasiteye sahip olacak içme suyu arıtma tesisi ile Bodrum’un susuzluk çilesi tarihe karışacak. Bu tesis kapasitesi bakımından sadece bugünün değil önümüzdeki yılların da ihtiyacını karşılayacak. Hayata geçireceğimiz bu yatırım, Muğla’nın marka değerini yükselten, bölgenin turizm potansiyelini daha da güçlendiren bir adımdır” ifadelerini kullandı.