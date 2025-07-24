Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras: Muğla ormanlarının yüzde 70’i, topraklarının ise yüzde 60’ı maden ruhsatı kapsamına alınmış durumda

Bodrum programı kapsamında ilçedeki kurum temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Aras, Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Bilgin’i ziyaret etti, Bodrumspor Başkanı Aşkın Demir ve Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon ile bir araya geldi. Aras, Bodrum Otelciler Derneği (BODER) ziyaretinde ise bölgedeki turizmcilerle buluşarak sektörün beklenti ve taleplerini dinledi.

"SPORU, BİRLEŞTİRİCİ GÜÇ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Ahmet Aras, amaçlarının Muğla genelinde ayrıştırıcı değil, birleştirici bir yaklaşım sergilemek olduğunu vurgulayarak, "Ziyaretlerimize Marmaris’ten başladık, ardından kaymakamlarımızı, belediye başkanlarını, odaları ve STK’ları ziyaret ettik. Muğla’da ‘Sakar altı-Sakar üstü’, ‘Milas-Bodrum’ gibi ayrışmalar yerine birlik içinde hareket etmeyi hedefliyoruz. Siyasette de ekonomide de bu anlayışa ihtiyacımız var. Sporu da bu birlikteliğin birleştirici gücü olarak görüyoruz" diye konuştu.

"SPOR YATIRIMLARINA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"

Bodrumspor’un Süper Lig’den düşmesine rağmen önemli bir başarıya imza attığını belirten Aras, sporun yalnızca şampiyonluk değil, aynı zamanda gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutan, öz disiplin kazandıran bir alan olduğunun altını çizerek, "Bizim spora bakışımız sadece başarı odaklı değil. Spor, gençleri bir araya getiren, sosyalleşmelerini ve gelişmelerini sağlayan önemli bir araç. Bu nedenle spor yatırımlarına büyük önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

“TURİZM DAR BOĞAZDA, KONAKLAMA SEKTÖRÜ KORUNMALI”

Turizmin, Muğla ekonomisi için taşıdığı stratejik önemi hatırlatan Aras, konaklama sektörünün bu yapının temel taşı olduğunu aktardı. Başkan Aras, "Turizm ilimizin başat sektörü. Konaklama sektörü bu zincirin en kritik halkası. Konaklama olmazsa yeme-içme, eğlence ve denizcilik de sekteye uğrar. Ancak şu anda sektör ciddi bir darboğazda. Bu yüzden sektör temsilcilerinin taleplerine kulak veriyoruz ve su tarifeleri gibi konuları yeniden değerlendirmeye açacağız" dedi.

"BU KENT BİR TURİZM KENTİYSE, BU YASA TURİZMİ DOĞRUDAN TEHDİT EDİYOR"

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen, zeytinlik alanları maden faaliyetine açan yasanın, özellikle Muğla’nın su kaynakları, doğal güzellikleri ve tarımsal üretimini tehdit ettiğini belirten Ahmet Aras, "Bütün itirazlarımıza rağmen yasa Meclis'ten geçti. Bu kent bir turizm kentiyse, bu yasa turizmi doğrudan tehdit ediyor. Muğla ormanlarının yüzde 70’i, topraklarının ise yüzde 60’ı maden ruhsatı kapsamına alınmış durumda" diye konuştu.

MAPA-ŞAMANDIRA SİSTEMİ VE MAVİ YOLCULUK UYARISI

Aras, mavi yolculuk sektörünü doğrudan ilgilendiren mapa-şamandıra sisteminin özelleştirilmesinin de gündemde olduğunu söyleyerek, bu durumun bölge esnafını olumsuz etkileyeceğini kaydetti. Aras, "Mavi yolculukla uğraşan vatandaşlarımız için mapa-şamandıra sisteminin özelleştirilmesi ciddi bir engel olacaktır. Bu süreci yakından takip ediyor ve gerekli mücadeleyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"EŞİT YURTTAŞLIK İLKESİ SAYESİNDE BUGÜN BEN MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OLABİLİYORUM"

Başkan Ahmet Aras, konuşmasının sonunda Türkiye’deki mevcut toplumsal ve siyasal iklim üzerine değerlendirmelerde bulunarak, Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmanın önemine değindi. Aras, "Cumhuriyet değerlerini yaşatmak ve korumak için mücadele ediyoruz. Unutmamalıyız ki, Anayasamızda yer alan eşit yurttaşlık ilkesi sayesinde bugün ben Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olabiliyorum. Cumhuriyet'in bizlere sunduğu bu fırsatların kıymetini bilmek zorundayız" dedi.