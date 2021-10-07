Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün: İpek işçiliğine dönüyoruz

07 Ekim 2021 Perşembe, 04:00

CHP’li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün Üniversitede kurulan laboratuvarda tarım ile ilgili analizler yaptırdığını söyledi. Gürün, “Analiz laboratuvarımıza üreticiler kentin çeşitli yerlerinden numuneler gönderiyor. Ardından gübrede hangi elementlerin eksik olduğunu, hangi gübrenin dönüm başına ne kadar kullanılması, bu topraklarda ve iklimde hangi ürünü dikerse ne kadar üretim alacağı gibi tespitler yapılıyor. Sonra ise üreticimiz kabul ederse fidanı bedava veriyoruz ve ziraat mühendislerimizle birlikte üretimine destek sağlıyoruz” dedi.

ŞARAPÇILIK...

Üzüm üreticiliğine de önem verdiklerini söyleyen Gürün, “Muğla’da şarapla ilgili antik dönemden beri gelen iki bölge var. Biri Ula ilçesindeki Tera, diğeri ise Fethiye’deki Kadiyanda bölgeleri. Bu bölgelerde ev altlarında şarap üretimi var. Bağcılar kendileri üretiyor. Biz de bu ürünleri markalaştırmak ve yeşil üzümlü şarapları dünyaya tanıtmak için tarımsal kalkınma kooperatifi ve Fethiye Belediyesi ile birlikte şarap tesisi kurmaya hazırlanıyoruz. Yeşil üzüm şarapları ve bu bölgede yetişen yerel üzümlerle yapılan şarapları misafirlere pazarlama fırsatı sağlayacağız” diye konuştu.

DUT BAHÇESİ

İpekböceği yetiştiricilerine de destek olduklarını anlatan Gürün, “İpekböceği güzel bir getirisi olan bir üründü. Ancak yavaş yavaş terk edilmeye başlanmıştı. Biz de bunu gün yüzüne çıkarmak amacıyla üreticiye dut fidanı vermeye başladık. Çünkü ipekböceğinin ilk besin kaynağı dut yaprağı. Fethiye’nin Seydikemer ilçesinde bir de dut bahçesi kurduk. Oradan üreticiler dut yaprağı almaya başladı. Herkes dut dikemeyeceği için biz kendi arazimizi açtık. Şimdi de ipekböceği kozası değil, ipeği de üretmek, ipekten dokuma yapmak isteyen üreticilere de önümüzdeki günlerde malzeme desteği sunmaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.

TOZLARDAN SEBZE ÇORBASINA

Üreticilere pazarlama alanında destek verdiklerini kaydeden Osman Gürün, “Muğla’da meyve-sebze kurutma tesisimiz var. Vatandaşın pazarlayamadığı ürününü daha yüksek katma değerli bir ürüne dönüştürüyoruz. Ürününü kurutarak iki sene saklayacak düzene getiriyoruz ve bu sayede pazarlama fiyatını artırıyoruz. Bu çerçevede 30’dan fazla ürün kurutuyoruz. Çileğinden muzuna, karpuzundan mantarına kadar kurutup toz haline de getirebiliyoruz. Şimdi bir projemiz daha var. O tozlardan Muğla’ya özgü sebze çorbası karışımları yapıp kooperatifimizde ürettirip pazarlamasını sağlayacağız” diye konuştu.