Muğla Büyükşehir Belediyesi çocukları sanat ile buluşturuyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde çocukların sanatsal faaliyette bulunmaları ve sosyal beceri kazanmaları için başlattığı sanat atölyesi etkinliklerine bu yıl 250 çocuk katıldı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi yaz aylarında çocukların sosyalleşmesi ve el becerilerinin artırması için sanat atölyesi etkinlikleri düzenliyor. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde 6-12 yaş arasında çocuklara yönelik düzenlenen sanat atölyesinde değişik dallarda 250 çocuk eğitim görüyor. Sanat atölyesi yaz sezonu boyunca devam edecek.
Sanat atölyesinde resim, heykel, seramik, ebru gibi farklı sanat çalışmaları ile çocukların verimli zaman geçirmeleri sağlanıyor. 250 çocuğun katıldığı atölyesi belediye bünyesindeki uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştiriliyor.
Koronavirüs önlemleri göz önüne alınarak sürdürülen atölye çalışmalarında sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları dikkate alınıyor. Sanat atölyesinde çocukların erken yaşta sanatla buluşturulması, sanatı onların günlük yaşamların bir parçası haline getirilmesi, çocukların hayal gücü ve estetik duygularının gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.
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