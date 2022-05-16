Muğla Büyükşehir Belediyesi, kıyı yönetmeliğinin iptali için Danıştay'a başvurdu
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kıyı Kanunu'nun uygulanmasına dair yönetmelik değişikliğinin iptali ve yürütmenin durdurulması için Danıştay'a başvuruda bulundu.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, 16 Nisan'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yapılan "Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" değişikliğini yargıya taşıdı.
Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en uzun kıyı şeridine sahip şehirlerinden biri olan Muğla’da, Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle kıyı alanlarının özel mülkiyete geçmesinin önünü açan değişikliğin iptalini istedi.
Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada "Tüm bu uygulamaların Muğla’nın sahillerini daraltacağı ve sahillerde yapılaşmayı arttıracağı gerekçesiyle Büyükşehir Belediyemiz tarafından ilgili Yönetmelik değişikliğinin iptaline yönelik Danıştay’da dava açılmıştır" denildi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan dava dosyasında uygulamanın Anayasa’ya aykırı olduğu belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Türkiye’de kıyılar, Anayasanın 43. Maddesi ve Medeni Kanunun 715. Maddesine göre “devletin hüküm ve tasarrufu altındaki” yerlerdir. Bu yerlerin herhangi bir zümre veya kişi mülkiyetine verilmesi mümkün değildir. Kıyılar toplumun her kesimi için eşit, karşılıksız kullanılan ortak alanlar olmak zorundadır. Valilik Kıyı Kenar Tespit Komisyonunca yapılacak olan değerlendirmeler sonucunda, kıyı alanlarında bu güne kadar izinli veya izinsiz yapılan dolgu alanlarının kıyı kenar çizgisinin yeniden tespiti yapılarak Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındaki kıyı alanlarının daraltılmasının önü açılabilecek, dolayısıyla Anayasanın 43. Maddesi ihlal edilerek kıyılar kamu kullanımından çıkarılarak özel mülkiyet haline gelmesi durumu oluşabilecektir. Bu durum devlete güven ilkesini zedeleyecektir. Kamuya ait olması gereken kıyıların hazine arazisi haline gelmesi ve sonrasında kullanım hakkı devir veya satış ile özel mülkiyete dönüşebilecek olması nedeniyle anayasanın 2, 5, 10, 11, 43, 46 ve 63. Maddeleri nedeniyle dava açılmıştır"
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