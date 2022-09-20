Muğla Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere çorba dağıtımına başladı

20 Eylül 2022 Salı, 15:47

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2022-2023 Eğitim - Öğretim yılının başlaması ile öğrenciler için hayata geçirilen projelerini yeniden devreye soktu.

Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kötekli yerleşkesi C kapı girişinde bulunan noktada çorba ikram hizmetini tekrar başlattı. Sabahları özellikle tercih edilen çorba ikramı ile öğrencileri karşılayan belediye ekipleri haftanın beş günü farklı çorba çeşitleri ile öğrencilere hizmet verecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi öğrenci yoğunluğunun fazla olduğu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kötekli yerleşkesi içerisinde bugüne kadar 80.500 kişilik çorba dağıtımı yaptı.