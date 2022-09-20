Muğla Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere çorba dağıtımına başladı
Muğla Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencileri için çorba ikram hizmetini yeni eğitim öğretim yılında yeniden başlattı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2022-2023 Eğitim - Öğretim yılının başlaması ile öğrenciler için hayata geçirilen projelerini yeniden devreye soktu.
Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kötekli yerleşkesi C kapı girişinde bulunan noktada çorba ikram hizmetini tekrar başlattı. Sabahları özellikle tercih edilen çorba ikramı ile öğrencileri karşılayan belediye ekipleri haftanın beş günü farklı çorba çeşitleri ile öğrencilere hizmet verecek.
Muğla Büyükşehir Belediyesi öğrenci yoğunluğunun fazla olduğu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kötekli yerleşkesi içerisinde bugüne kadar 80.500 kişilik çorba dağıtımı yaptı.
Video Haberler
- Flamingolar kuraklığa rağmen Erçek Gölü’nde
- Kirlenen sulak alanlarda yaşayan 3 türün nesli tehlikede
- Tekneyle ulaşılabilen Kaleköy, tatilcilerin gözdesi
- Süslü Kadınlar, Ayvalık'ta pedal çevirdi
- Podyuma bu kez koyunlar çıktı
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Borsa için acil zirve yapılıyor
- Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı
- Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi
- Sedat Peker, iki sene önce valiliği uyarmış
- 'Sıra Türkiye’de mi?'
- Adnan Oktar davasında yeni gelişme!
- Kraliçe'nin cenaze törenine bu görüntü damga vurdu
- 'Batsın bu ayrımcılık, batsın bu diliniz!'
- Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi 'afiş' provokasyonu
- 'Muhalefetin iktidara gelmesi halinde...'