Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden fidan ve tohum desteği
‘Toprağını Satma Ürününü Sat’ sloganı ile yola çıkan Muğla Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar üreticilere 578 ton yem bitkisi tohumu, 575 ton tohumluk patates ve 192 bin adet meyve fidanı dağıttı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarım ve hayvancılığa verdiği destekleri sürdürüyor. ‘Toprağını Satma Ürününü Sat’ sloganı ile çalışmalarını sürdüren belediye tarımsal ürün çeşitliliği, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi 578 ton yem bitkisi tohumu, 575 ton tohumluk patates ve 192 bin adet meyve fidanı dağıtımı gerçekleştirdi.
YONCA EKİMLERİ DEVAM EDİYOR
Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde hayvan yetiştiriciliğinin maliyetlerini düşürmek ve üreticiye destek sağlamak amacıyla mülkiyeti kendisinde olan tarım arazilerinde yonca ekimine devam ediyor.
İl genelinde hayvancılığın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için projeler üreten Muğla Büyükşehir Belediyesi, hayvan yetiştiriciliği yapan özellikle de süt sığırı yetiştiriciliği yapan çiftçilerin kaba yem ihtiyacına destek olmak için mülkiyeti belediyede olan arazilere tek yıllık (tritikale) ve çok yıllık (yonca) yem bitkilerinin ekimleri yaptı.
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