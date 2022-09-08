Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden öğrencilere büyük destek

08 Eylül 2022 Perşembe, 13:26

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilere vereceği desteği arttırarak devam etti. Geçtiğimiz yıl verdiği desteği bu yıl yüzde 70 arttırarak üniversite öğrencilerine verdiği bursu 4 bin 80 TL’ye yükseltti. Büyükşehir Belediyesi ayrıca ilkokul ve lise öğrencilerine kıyafet desteği, eğitim için uzaktan gelen üniversite öğrencileri için konaklama olanağı sağlayacak.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE GEÇİCİ KONAKLAMA DESTEĞİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin farklı illerinden üniversite eğitimi için Muğla’ya gelen öğrencilere de kapılarını açtı. Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi, öğrenci olarak Muğla’ya gelen gençlere yurtlarına yerleşme sürecinde geçici konaklama desteği verecek. Büyükşehir Belediyesi’nin geçici konaklama desteği 19-29 Eylül tarihlerini kapsayacak.

BÜYÜKŞEHİR KIYAFET DESTEĞİ DE VERECEK

Büyükşehir Belediyesi eğitim desteğinin yanı sıra ilkokul ve lise öğrencilerine 600 TL kıyafet desteğinde bulunacak. Okul kıyafeti desteğinden faydalanacak olan öğrencilerin T.C Vatandaşı olması, ailenin Muğla ilinde ikamet ediyor olması, devlet okulunda öğrenim görüyor olması, hanede kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inin altında olması, okul kıyafeti faturasını ibraz etme koşulları yer alıyor.

BAŞVURU TARİHİ 31 ARALIK 2022’DE SONA ERECEK

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilere verilecek olan eğitim desteği başvuruları 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecek. Eğitim desteğinden faydalanmak isteyenler Büyükşehir Belediyesi’nin 444 4801 nolu çağrı merkezinden Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunabilecekler.

BAŞKAN GÜRÜN: “GEREKEN DESTEĞİ SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Muğlalı öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunmak istediklerini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “Öğrencilerimiz geleceğin Türkiye’si için çok önemli bir noktada bulunuyorlar. Bizde öğrencilerimizin daha iyi bir eğitim almaları ve gittikçe zorlaşan geçim sıkıntısına bir nebze çare olabilmek için çalışıyoruz. Öğrencilerimizin sadece eğitim hayatına odaklanmaları ve bu doğrultuda başka etkenleri kendilerine dert edinmemeleri görüşündeyiz. Günümüz şartlarında bu pek mümkün gözükmese de biz Büyükşehir Belediyesi olarak gereken desteği sağlamaya çalışıyoruz” dedi.