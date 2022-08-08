Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden üreticiye yem desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde hayvan yetiştiriciliğinin maliyetlerini düşürmek ve üreticiye destek sağlamak amacıyla mülkiyeti kendisinde olan tarım arazilere yonca ekimi yaptı.

İZMİR / Cumhuriyet
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:21
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden üreticiye yem desteği
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Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin il genelinde sürdürülebilir kırsal kalkınmayı sağlamak için yaptığı çalışmalara devam ediyor.

İl genelinde hayvancılığın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için projeler üreten Muğla Büyükşehir Belediyesi, hayvan yetiştiriciliği yapan özellikle de süt sığırı yetiştiriciliği yapan çiftçilerin kaba yem ihtiyacına destek olmak için mülkiyeti belediyede olan arazilere tek yıllık (tritikale) ve çok yıllık (yonca) yem bitkilerinin ekimleri yaptı.

Bölgede bulunan tarımsal kalkınma kooperatifleri ile işbirliği içerisinde de çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, hayvancılıkla uğraşan çiftçilere doğrudan destek sağladı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Yatağan İlçesi Madenler Mahallesi’nde mülkiyeti kendisine ait 40 dekarlık tarım arazisinde çok yıllık (yonca) yem bitkisi ekimini yaparak hasadına başladı.


Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan hayvancılık yem

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