Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden zeytin üreticisine arazi desteği

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:21

Muğla Büyükşehir Belediyes, zeytinciliği destekleme projesi kapsamında Datça Yazı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile protokol imzaladı. Protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nin Datça Karaköy Mahallesinde bulunan 1300 parsel numaralı 17 bin metrekare yüzölçümlü taşınmazda bulunan zeytin alanının kullanım hakkını Datça Yazı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine devretti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanım hakkı devredilen alanda Datça Yazı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi zeytin ve zeytinyağı üretimi gerçekleştirecek. Kooperatif zeytin ve zeytinyağı üretiminden elde ettiği geliri kooperatif üyelerine dağıtacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri ‘Tarlanıza Geliyoruz Projesi’ kapsamında bahsi geçen zeytinlik ve diğer bahçelerde budama, bakım, ilaçlama gibi teknik destek sağlayacak.



