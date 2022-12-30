Muğla Büyükşehir’in ‘Kısa Mola’sına ödül

30 Aralık 2022 Cuma, 13:31

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli hizmetlerinden biri olan Kısa Mola, SODEV (Sosyal Demokrasi Vakfı) Cinsiyet Eşitlikçi Ödüllerinde Mansiyon ödülü kazandı.

2016 yılında pilot bölge olarak Menteşe ilçesinde başlayan kısa zamanda büyük ilgi gören Kısam Mola daha sonra Milas, Fethiye ve Marmaris ilçelerinde de hizmete girdi. Birçok farklı belediye Kısa Mola projesini örnek alarak Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden kendi şehirlerinde açmak için destek isterken kentte 349 aile bu projeden yararlandı.

Ailelerin engelli çocuklarını bırakabildikleri huzurlu, güvenli ve keyifli bir ortamın sunulduğu Kısa Mola Merkezlerinde çocuklar eğlenceli etkinliklerle kaliteli zaman geçiriyor. Engelli bireylerin sevinçle karşıladığı örnek proje ile aileler özellikle anneler kısa bir mola verirken, çocukların kişisel gelişimine de büyük katkı sunuluyor. Engelli bireylerini Büyükşehir Belediyesi’nin Kısa Mola Merkezlerine güvenle emanet eden aileler, günlük işlerini rahatlıkla hallederken, kendilerine de zaman ayırabiliyor.

BAŞKAN GÜRÜN: GURUR

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Muğla’da vatandaş odaklı, sosyal belediyecilik anlamında birçok yeni hizmeti vatandaşlarımıza sunmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Evde bakım hizmetinden, hasta ve engelli nakline, halk karttan engelli plajlarımıza kadar birçok hizmeti hayata geçirdik. Engelli ailelerimiz için kısa mola hizmetimiz Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Günün 24 saatini engelli bireylerine ayıran, bütün dikkatini, mesaisini gözü gibi baktığı engelli ve özel aile ferdine ayıran özellikle annelerimiz için bu hizmetimizi hayata geçirdik. Bu hizmetimizden yararlanmak için bizleri arayarak randevu alan ailelerimiz engelli bireylerini bu özel vatandaşlarımız için hazırlanan tesisimizde uzman ekiplerimize belirli bir süre içinde emanet ederek özel işlerine zaman ayıracak, doktora gidecek ya da bir akrabasını ziyaret ederek kahvesini içecek. Bu arada engelli bireylerini tesisimize bırakan ailelerimizin aklı, yüreği rahat olacak. Çünkü bu tesiste engelli bireylerimiz uzman ekiplerimiz ve arkadaşlarıyla zaman geçiriyor, oyunlar oynuyor olacak. Büyükşehir Belediyesi olarak engelleri sevgiyle, hoşgörüyle ve hizmetlerimizle aşmaya devam edeceğiz” dedi.