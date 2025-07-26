Muğla’da 2021’de yangında kaybedilen alandaki RES projesi onaylandı: 4 bin ağaç kesilecek

Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor. Muğla’da 2021’de 15 gün süren yangınlarda 70 bin hektarlık alan yandı. Yangınların ardından iktidar, bölgelerin tamamının ağaçlandırıldığını belirtti. Yandaş kanallar da bölgedeki fidanların büyüyerek orman haline geldiğini belirtti.

Ancak daha önce de yanan alanlarda iktidar izniyle kurulan otellerin yanına enerji sektörü geldi. Pekerler İnşaat ve Nesma Yapı’nın ortağı olduğu Asia Global Enerji, Menteşe’de dokuz rüzgâr türbini kuracak.

Cumhuriyet, geçen aylarda projede son aşamaya gelindiğini yazmıştı. Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, projeye onay verildiğini duyurdu. Şirket aldığı “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararıyla birlikte 2021’de yanan alanlarda projeye başlayacak.

SAKINCA GÖRÜLMEMİŞ

Alanın meydana gelen orman yangın sahasında ve gençleştirme ve ağaçlandırma çalışmaları yapılan alanda kaldığı Orman Bölge Müdürlüğü ve Silvikültür Şube Müdürlüğü’nce tespit edildi. Ancak projeye görüş veren kurumlar, “Projenin uygulanmasında sakınca olmayacağı belirtilmiştir” dedi. Şirketin 653 milyon 720 bin TL harcayacağı proje alanı orman içerisinde yer alıyor. Türbinlerin yanı sıra alana da bir adet elektrik depolama tesisi kurulacak. Şirketin türbin inşaatı, TIR’la yapılacak nakliyat ve açılacak yollarla birlikte bölgede ağaç kesimi de yapılacak. ÇED raporunda belirtilene göre en az 4 bin 54 ağaç kesilecek.

Kuruma olumsuz görüş veren ise Muğla Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı oldu. Başkanlık görüşüne karşın proje onaylandı. Ancak başkanlık görüşünde, “Alanın orman niteliğiyle bağdaşmayacak bir kullanım kararına dönüştürülmesinin hukuken aykırı olduğu ve böylelikle orman vasfı niteliğinin ortadan kaldırılarak anayasanın 169. maddesine aykırı bir işlem tesis edileceği tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.