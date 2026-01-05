Muğla'da bir kişi kuru temizlemeye bıraktığı montunun cebinde 200 gram altın unuttu

Muğla'da kuru temizleme için bırakılan bir montun ceplerini kontrol eden firma çalışanları, montun iç cebinde yaklaşık 200 gram külçe altın buldu.

Durumun hemen işletme sahibine bildirilmesinin ardından, altınlar firma görevlileri tarafından muhafaza altına alındı. İşletme sahibi Raşit Tosun, müşterinin mağdur olmaması için montun sahibine ulaşıldığını belirtti.

"EMANET BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Yaşanan olaya ilişkin açıklamada bulunan Tosun, müşterilerinin kendileri için her şeyden önce geldiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Bize bırakılan her eşya bir emanettir. Müşterilerimizin güveni bizim en büyük sermayemiz. Altınları fark eder etmez, herhangi bir tereddüt yaşamadan aciliyetle müşterimizi aradık. Çünkü emanete duyduğumuz saygı bunu gerektirir"

İsmi öğrenilemeyen müşteri, unutulan değerli eşyasının eksiksiz şekilde geri verilmesinden dolayı işletme yetkililerine teşekkür etti.