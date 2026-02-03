Muğla'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı tutuklandı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.02.2026 19:47:00
Haber Merkezi AA
Muğla'nın Milas ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Polis ekiplerince dün gece saatlerinde gözaltına alınan N.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Milas'ın İsmetpaşa Mahallesi Hamdi Mergen Caddesi'nde dün, bir kadının yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, hareketsiz yatan kadının Özlem A. (38) olduğu ve bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlenmişti.

İki çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının ölümüyle ilgili, boşanma aşamasındaki eşi N.A. dün gece saatlerinde polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

İlgili Konular: #muğla #kadın cinayeti