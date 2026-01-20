Muğla'da 'Daltonlar' ve 'Casperlar' çetesine operasyon!

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'kendilerini 'Daltonlar' ve 'Casperlar' suç örgütünün üyeleri olarak tanıtan şüphelilerin iş insanları ile iş yeri sahiplerini tehdit ederek haraç almaya çalıştıklarını belirledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Muğla'nın Fethiye, Seydikemer, Menteşe, Datça ve Bodrum ilçeleri ile İstanbul, Ankara, Mardin ve Hatay'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve suçta kullanıldığı değerlendirilen materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor