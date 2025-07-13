Muğla’da dehşet anları: Kadın turistleri tekme tokat darbeden çalışanlar gözaltına alındı

Olay, Marmaris ilçesindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Bir eğlence mekanı çalışanlarının kadın müşterileri darbettiğine dair görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde bahse konu olayın 2 Haziran 2025 günü saat 23.25 sıralarında meydana geldiğini tespit etti. Buna göre, işyerine müşteri olarak giden yabancı uyruklu şahıslar, hesap yüzünden iş yeri çalışanlarıyla tartıştı. Olay daha sonra ise kavgaya dönüştü.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Görüntülerde, yabancı uyruklu kadın şahısları darbettikleri görülen iş yeri çalışanları M.A., Ş.E., E.S.Y., U.T. ve A.A., yakalanarak gözaltına alındı. Olay günü tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı da öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.