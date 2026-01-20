Muğla’da ’devlet büyüklerine hakaret’ operasyonu! 6 gözaltı

Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla R.K.K.’ye ait Marmaris’te yerel bir internet haber sitesinin bürosuna baskın yaptı. Yapılan baskında büroda arama yapan ekipler bürodaki bazı doküman ve dijital verilere el koydu. Öte yandan Seydikemer ilçesinde bir konuta da baskın yapıldı. Yapılan operasyonda söz konusu sosyal medya hesabında yönetici oldukları belirlenen P.B., C.D., R.K.K., S.K., S.Ü.Ö. ve S.C. olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonun genişletilerek sürdürüldüğü, Bodrum ilçesinde 6 şüphelinin daha yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, operasyon öncesinde sosyal medya hesabını yöneten kişilerin, daha önce yaptıkları çok sayıda paylaşımı sildikleri tespit edildi. Bu durumun da dosya kapsamında değerlendirildiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiği bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, gözaltına alınan şüphelilerin HTS kayıtları, telefon trafiklerinin incelendiği, telefon ve bilgisayarlarına el konulduğu ve konutları ile iş yerlerinde arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Şüphelilerin; "Hakaret (TCK 125/1), kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak (TCK 136/1), Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret (TCK 125/1-2, 125/3-A), özel hayatın gizliliğini ihlal (TCK 134/1), halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (TCK 217/A) ve Cumhurbaşkanına hakaret (TCK 299/1)" suçlarından gözaltına alındıkları öğrenildi.