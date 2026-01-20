Muğla’da gazetecilere operasyon: Gözaltılar, aramalar ve dijital materyallere el koyma

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonun, Muğla’daki bazı yerel gazetecileri hedef aldığı bildirildi.

GAZETECİLER GÖZALTINDA, EV VE İŞ YERLERİNDE ARAMA

halktv.com.tr’nin haberine göre; Seydikemer’de bulunan bir villaya düzenlenen baskında gazeteciler Cemal Demirtaş ve Ruhi Kürşat Keskin gözaltına alındı. Serap Ülkü Özdemir ile bir kişinin kaçtığı iddia edildi.

Ayrıca Muğla Beyaz Ay Derneği Şube Başkanı Pınar Boyacı’nın da evinde yapılan aramanın ardından gözaltına alındığı aktarıldı.

Operasyon kapsamında gazetecilerin ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldı.

İHA MUĞLA BÜROSU’NA BASKIN

Ekipler, İhlas Haber Ajansı’nın Muğla Bürosu’na da baskın düzenledi. Aramada ajansın bilgisayar, flaş bellek ve benzeri dijital materyallerine el konuldu.

Soruşturmanın, “Sakaraltı” ve “Sakarüstü” isimleriyle faaliyet gösteren sosyal medya hesaplarına yönelik olduğu belirtildi.

ÇOK SAYIDA SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Savcılık, gözaltına alınan gazetecilerin söz konusu sosyal medya hesapları üzerinden;

“Cumhurbaşkanına alenen hakaret”,

“Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti yoluyla kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret”,

“Kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına vermek, yaymak veya ele geçirmek”,

“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak”

suçlarını işlediklerini öne sürdü.

AKP VE MHP’Lİ İSİMLER ŞİKÂYETÇİ

Soruşturma dosyasında müşteki olarak; İdris Akbıyık, Burak Demirel, Aydın Ayaydın, Elvan Göçer, Emre Güçlü, Duygu Pınar Marçalı ve Eriş Başaran Akça yer aldı.

Dosyada, şüphelilerin müştekileri “gerçek dışı bilgilerle hedef alarak itibar zedeleyici paylaşımlar yaptığı” iddia edildi.

OPERASYONUN GEREKÇESİ TARTIŞMA KONUSU

Gazetecilere yönelik soruşturma ve operasyonun gerekçesi resmi olarak “hakaret” ve “yanıltıcı bilgi yayma” suçlamalarına dayandırılsa da, Muğla’daki bazı çevreler operasyonun asıl nedeninin, AKP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın’ın yeğeninin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındığına dair haberlerin yapılması olduğunu öne sürüyor.