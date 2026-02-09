Muğla'da kadın çarşafı giydirilmiş domuz görseli paylaşan kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Menteşe ilçesinde ikamet eden O.K. adlı kişi, sosyal medya hesabından yapay zekâ ile üretilen kadın çarşafı giydirilmiş domuz figürünü paylaştı.
“Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlamasıyla gözaltına alınan O.K, cumhuriyet savcısınca ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, O.K'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Ancak O.K, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın serbest bırakma kararına itirazının kabulüyle tutuklandı ve cezaevine gönderildi.