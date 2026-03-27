Muğla'da KYK yurdunda korkunç olay: Üniversite öğrencisi pencereden atlayarak yaşamına son verdi!

Muğla'da KYK yurdunda korkunç olay: Üniversite öğrencisi pencereden atlayarak yaşamına son verdi!

27.03.2026 09:56:00
DHA
Muğla'da KYK yurdunda korkunç olay: Üniversite öğrencisi pencereden atlayarak yaşamına son verdi!

Muğla'da 29 yaşındaki üniversite öğrencisi İsmail Caymaz, kaldığı öğrenci yurdunun 4’üncü kat penceresinden atladı. AFAD ekiplerinin açtığı şişme yatağa rağmen zemine çarpan Caymaz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi’nde bulunan KYK Turgutreis Erkek Öğrenci Yurdu’nda meydana geldi.

İddiaya göre, yurtta kalan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler Programı 2’nci sınıf öğrencisi İsmail Caymaz, yurdun 4’üncü katındaki pencereye çıktı. Durumu fark eden arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabalarına rağmen psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Caymaz, kendini boşluğa bıraktı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık 15 metre yükseklikten atlayan Caymaz, AFAD ekiplerinin açtığı şişme yatağın üzerine düşmesine rağmen zemine çarptı. Ağır yaralı olarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Caymaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 

