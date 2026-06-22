Muğla'da Özlem Arslan cinayetinde iddianame hazırlandı: İlk duruşma 6 Ağustos'ta

Milas’ta boşanma aşamasındaki eşi N.A, tarafından öldürülen Özlem Arslan cinayetine ilişkin iddianame tamamlandı.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Özlem Arslan'ın 2024 yılında boşanma davası açtığı ve eşi hakkında çeşitli tarihlerde koruma kararı aldırdığı belirtildi. İddianamede, N.A.’nın ‘eşinin işe gidiş saatini bildiğini, olay günü Bodrum'dan Milas'a gelerek evinin önünde beklediğini ve genç kadını bıçaklayarak öldürdüğü’ ifadeleri yer aldı.

İddianamede N.A.’nın olay günü Bodrum'dan Milas'a geldiği, Özlem Arslan'ın işe gitmek üzere evinden çıkmasını beklediği ve daha sonra bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi.

İddianamede ayrıca, sanığın arkadaşı M.Ç‘nin N.A’yı olay öncesinde Milas'a getirdiği, olayın ardından da tekrar Bodrum'a götürerek suçun işlenmesini kolaylaştırdığı değerlendirmesine yer verildi.

Savcılık, N.A'nın "eşe karşı kasten öldürme", M.Ç’nin ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Milas Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında sanıkların yargılanmasına 6 Ağustos'ta başlanacak.

NE OLMUŞTU?

Milas'ın Güneş Mahallesi'nde 2 Şubat 2026'da meydana gelen olayda, işe gitmek üzere evinden çıkan 3 çocuk annesi Özlem Arslan bıçaklanarak öldürülmüş, olayın ardından gözaltına alınan eşi N. A. tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında M. Ç., ise cinayete yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.