Muğla'da uzman çavuş, polis memuru ve eski eşini vurdu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen silahlı saldırıda bir polis memuru ile bir kadın yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen uzman çavuş ise aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

kontrol için işyerine gelen polis memuru Tayfun BAŞ ve boşanmış olduğu eşi Hande SİNCAR' tabancayla vurduktan sonra kafasına ateş etmek suretiyle intihar ettiği anlaşılmış.

Alınan bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş G.Y., Şeyh Mahallesi Pazaryeri Sokak'ta bulunan bir iş yerinden yapılan KADES ihbarı üzerine kontrol için iş yerine giden polis memuru polis memuru T.B. ile boşandığı eşi H.S.'yi tabancayla ateş ederek ağır yaraladı. G.Y., saldırının ardından aynı silahla kendisine ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Yaralanan polis memuru T.B., H.S. ve G.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan üç kişinin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.