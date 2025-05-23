Muğla'da yaban domuzu düğüne daldı

Olay, Muğla'nın Bodrum ilçesinde Umurca Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Yaban domuzu, sokak aralarından geçerek düğün yapılan alana girdi. Dans eden ve sandalyede oturan davetliler, domuzun kalabalığa doğru koşmasıyla büyük korku yaşadı. Bazı misafirler panikle yerinden kalkarken, bazılarıysa cep telefonlarına sarılıp o anları kayda aldı.

Hayvanın kısa sürede alandan çıkmasıyla düğün kaldığı yerden devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Bölge sakinleri, özellikle yaz aylarında ormanlık alandan inen yaban domuzlarının zaman zaman yerleşim yerlerinde görülebildiğini ancak bir düğün eğlencesine bu kadar yaklaşmasının nadir olduğunu ifade etti.