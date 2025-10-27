Muğla'daki ormanlık alana maden ocağı projesine 'ÇED olumlu' kararı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Sekköy ve Bağdamlar mahalleleri mevkisinde, Wonder Stone Madencilik Limited Şirketi tarafından "mermer maden ocağı projesi" yapılması planlanıyor. Projeye, "ÇED Olumlu" kararı da verildi.

Şirket tarafından hazırlanan Nihai Proje Tanıtım Dosyası'na göre proje, 17,85 hektarlık alanda gerçekleştirilecek. Yılda 15 bin metreküp blok mermer ve 135 bin metreküp pasa üretimi hedefleniyor. Toplam yatırım bedeli 21 milyon 904 bin lira olarak öngörülüyor.

Proje dosyasında, "Faaliyet alanı orman sınırları içinde kalmakta olup açık işletme yöntemiyle üretim yapılacak, üretim çalışmaları için ocak sahasında hiçbir şekilde patlatma yapılmayacak ve mermer blok çıkarma işleminde tel kesme ve sulu yöntem kullanılacaktır" ifadeleri yer aldı.

İlgili kurumların görüşlerine de yer verilen proje dosyasına göre, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, proje için yapılan incelemede "ÇED gerekli değildir" kararı verilmesinde sakınca bulunmadığını bildirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü de faaliyet alanının Toprak Koruma Kanunu kapsamında olmadığını belirtti. Dosyada, "Zeytincilik Kanunu kapsamında olmadığı anlaşılmış olup, proje tanıtım dosyasında yer alan taahhütlere uyulması kaydıyla yapılacak olan mermer ocağı faaliyeti kurumumuzca sakınca oluşturmadığı belirtilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü, proje alanından geçen dere yatağı için 30 metrelik koruma bandı bırakılması koşuluyla çalışmalara onay verdi.

Proje kapsamında yeraltı suyuna rastlanması halinde kazı işlemlerinin durdurulacağı ve ilgili kurumlara bilgi verileceği taahhüt edildi. Şirketin beyanına göre patlayıcı madde kullanılmayacak, atık sular sızdırmaz havuzlarda toplanacak. 17 yıl işletme ömrü planlanan mermer ocağının pasa depolama süresi ise 9 yıl olarak hesaplandı.