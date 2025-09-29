Muğla’dan yükselen çığlık: Toprağımızı vermiyoruz

Günlerdir yörede hazırlanılan miting gerçekten oldukça görkemli oldu. Birçok bölgede ve yerleşim alanında çevre mücadelesi yürüten inisiyatifler, Muğla’da adeta gövde gösterisi yaptılar. Kendilerini duymak istemeyen çevrelere karşı seslerini yükselttiler.

Zeytin ve tarım alanlarının yok edilmesinin yolunu açacak son yasanın olumsuz etkileyeceği yörelerin başında Muğla ve çevresi geliyor. Bunun farkında ve bilincinde olan Muğlalılar, eyleme etkin katılım gösterdiler ve güçlü destek verdiler.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Muğlalı siyasetçiler, eyleme güzel bir ev sahipliği yaptılar.

ZEYTİN BİRLEŞTİRDİ

Bizce çevre mitinginin en önemli yönü, muhalefetin en geniş birliğini sağlamasıydı. Yalnızca siyasal muhalefet değil, aynı zamanda toplumsal muhalefeti oluşturan pek çok örgüt de eyleme destek verdi. Çevreciler ve köylüler, yaşanan sorunların siyasal mücadelenin başarıya ulaşması ile çözüleceğinin bilincinde olduklarını gösterdiler. Alana hâkim olan pankartlar ve sloganlar bunun somut göstergesiydi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in mitinge katılımı ve yaptığı konuşmayla verdiği güçlü destek, çevrecilere büyük moral kaynağı oldu. Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’den gönderdiği mesaj da alanı adeta dalgalandırdı. Farklı muhalefet partilerinin sözcüleri ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri ile alan her açıdan muhalefetin birliktelik şöleniydi.

Tarihler boyu Anadolu’nun nöbetini tutan ölmez ağacı zeytin, bir kez daha nöbetinin gereğini yerine getirdi. Ülkemizin ilerici yurtsever kesimlerinin tüm temsilcilerini gölgesinde buluşturdu. Kısacası, Muğla’dan dün yükselen “Toprağımızı vermiyoruz” çığlığı, dalga dalga tüm Anadolu’ya yayıldı. Sözün özü; Anadolu’nun kadim ağacı zeytin gibi, kadim insanlarının mücadelesi de ölmez!