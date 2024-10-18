Muğla Gökova Körfezi’nde orman yangını
Muğla Gökova Körfezi’nde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan yapılan müdahalelerle devam ediyor.
Kıran Mahallesi Turnalı mevkiindeki ormanlık ve makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Yapılan ihbarın ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Rüzgarın şiddeti ile sarp arazide de etkili olan yangını söndürmek için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ederken, alevlerin bazı evleri de etkilediği öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı hayatını kaybetti!
- Valiliğin paylaştığı fotoğraflara tepki!
- Başsavcı hakkında yeni gelişme!
- Peş peşe iki deprem!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- 'O anda tek düşündüğüm şey öğrencim oldu'
- DEM Parti'den ziyaret sonrası açıklama
- 'Yenidoğan çetesi' soruşturması tamamlandı
- Naci Görür'den 'Sivas' açıklaması
- Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anları paylaşıldı