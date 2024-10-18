Muğla Gökova Körfezi’nde orman yangını

Muğla Gökova Körfezi’nde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan yapılan müdahalelerle devam ediyor.

Muğla Gökova Körfezi’nde orman yangını
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İHA
Yayınlanma: 18.10.2024 - 08:11

Kıran Mahallesi Turnalı mevkiindeki ormanlık ve makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Yapılan ihbarın ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Rüzgarın şiddeti ile sarp arazide de etkili olan yangını söndürmek için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ederken, alevlerin bazı evleri de etkilediği öğrenildi.


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