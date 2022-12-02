Muğla güneş panelleri ile 3,5 milyon TL tasarruf etti

02 Aralık 2022 Cuma, 16:35

Türkiye’nin günlük ortalama güneşlenme süresi en yüksek şehirlerinden biri olan Muğla’da büyükşehir belediyesi kurduğu güneş enerji santralleri ile hem çevreyi hem bütçesini koruyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Otogar çatısına 640 kw, Menteşe Otogar çatısına 290 kw, Menteşe mezbaha 105 kw ve Bodrum Konacık çatısına 54 kw gücünde güneş enerji santrali kurdu. Toplam 1089 kw kurulu gücü ile güneşten elektrik üreten büyükşehir son iki yılda 1Milyon 718 Bin 637 kwh elektrik üreterek 3 Milyon 697 Bin TL tasarruf sağladı. Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’ne de 155 kwh kurulu gücünde güneş enerji santrali kurulumuna başladı.

BODRUM OTOGARI ÇATISI ELEKTRİK ÜRETİMİNE BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR

25 Haziran 2021’de hizmete giren Bodrum otogarı çatısı kısa sürede elektrik üretimine büyük katkı sağladı. Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2022 yılında 1 Milyon 718 bin 637 kwh elektrik ürettiği, 3 Milyon 697 Bin TL tasarruf sağladığı üretimde en büyük katkıyı Bodrum otogarı verdi. Bodrum otogarı 671 bin 188 kw elektrik üretimi ve 1 Milyon 487 Bin TL katkı sağladı.

Muğla’ya yatırım yaparken geleceğe de yatırım yaptıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün kurdukları güneş enerji santralleri ile çevreye ve bütçelerine katkı sağladıklarını belirtti.