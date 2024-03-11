Muğla, Hamsi Festivali'nde bir araya geldi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından açılışı yapılan, Menteşe Kent Meydanı bu yıl 6’ncısı düzenlenen Uluslararası Hamsi Festivaline ev sahipliği yaptı. Festivalde binlerce yurttaş bir araya geldi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 11.03.2024 - 12:48
Muğla, Hamsi Festivali'nde bir araya geldi
Abone Ol google-news

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Kent Meydanı, Hamsi Festivali ile ilk büyük etkinliğine ev sahipliği yaptı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Karadenizliler Derneği tarafından düzenlenen Hamsi Festivaline büyük destek verirken festivalde binlerce yurttaş bir araya geldi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve aday Ahmet Aras’ın da katıldığı etkinlikte vatandaşlara hamsi ve Muğla tarhanası ikram edildi. 

GÜRÜN: BURADA HORON İLE ZEYBEK, TARHANA İLE HAMSİ BİR ARAYA GELDİ

Festivale katılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, burada vatandaşlara seslendi. Muğla’nın barış, sevgi ve hoşgörü kenti olduğunu belirten, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün farklı kültürlerin bir araya geldiğini vurgulayarak “Karadenizliler Derneği Başkanı ve Yönetim kurulu üyelerine bu festivali yıllardır düzenledikleri için teşekkür ediyorum. Görüyorum festival bu meydan da daha güzel olmuş. Hamsi Festivaline başladığımızda en önemli amacımı herkesin bir araya gelmesiydi. Ülkemiz barışa, sevgiye ve huzura çok ihtiyaç duyuyor. Muğla barış, sevgi ve hoşgörü kenti olarak, gerçekten Türkiye’ye örnek olabilecek bir şehir. Karadenizliler Derneği, zeybekle horonu, Muğla tarhanası ile hamsiyi bir araya getirdi. Burada farklılıklarımızdan çok zenginlikler çıkartmamız lazım. Menteşe Kent Meydanın açılışından sonra ilk büyük etkinliğe ev sahipliği yapmış oldu” dedi. 


Muğla Büyükşehir Belediyesi haberleri Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün haberleri muğla haberleri ahmet aras haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İBB ve CHP’nin anketleri ortaya çıktı: İmamoğlu ve Kurum arasındaki oy farkı açıldı

İBB ve CHP’nin anketleri ortaya çıktı: İmamoğlu ve Kurum arasındaki oy farkı açıldı
12 Mart 2024 Pazartesi günlük burç yorumları: Yıldızlar bugün ne diyor?

12 Mart 2024 Pazartesi günlük burç yorumları: Yıldızlar bugün ne diyor?
Akşener 'siyaseti bırakacağım' demişti: Zorlu'dan açıklama geldi

Akşener 'siyaseti bırakacağım' demişti: Zorlu'dan açıklama geldi
Bozdağ’dan sürpriz çıkış: Erdoğan için seçimlerin yenilenmesi mümkün mü?

Bozdağ’dan sürpriz çıkış: Erdoğan için seçimlerin yenilenmesi mümkün mü?
Cumhur'un adayından hadsiz çıkış: 'Kızım az kendine gel ya'

Cumhur'un adayından hadsiz çıkış: 'Kızım az kendine gel ya'
Milli oyuncu Alperen Şengün’ün sakatlığı endişe yarattı

Milli oyuncu Alperen Şengün’ün sakatlığı endişe yarattı
Erdoğan-Zelenski basın toplantısında tercüman krizi

Erdoğan-Zelenski basın toplantısında tercüman krizi
Gelinim Mutfakta 11 Mart 2024 Pazartesi puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 11 Mart 2024 Pazartesi puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?