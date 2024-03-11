Muğla, Hamsi Festivali'nde bir araya geldi

Yayınlanma: 11.03.2024 - 12:48

Güncelleme: 11.03.2024 - 12:48

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Kent Meydanı, Hamsi Festivali ile ilk büyük etkinliğine ev sahipliği yaptı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Karadenizliler Derneği tarafından düzenlenen Hamsi Festivaline büyük destek verirken festivalde binlerce yurttaş bir araya geldi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve aday Ahmet Aras’ın da katıldığı etkinlikte vatandaşlara hamsi ve Muğla tarhanası ikram edildi.

GÜRÜN: BURADA HORON İLE ZEYBEK, TARHANA İLE HAMSİ BİR ARAYA GELDİ

Festivale katılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, burada vatandaşlara seslendi. Muğla’nın barış, sevgi ve hoşgörü kenti olduğunu belirten, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün farklı kültürlerin bir araya geldiğini vurgulayarak “Karadenizliler Derneği Başkanı ve Yönetim kurulu üyelerine bu festivali yıllardır düzenledikleri için teşekkür ediyorum. Görüyorum festival bu meydan da daha güzel olmuş. Hamsi Festivaline başladığımızda en önemli amacımı herkesin bir araya gelmesiydi. Ülkemiz barışa, sevgiye ve huzura çok ihtiyaç duyuyor. Muğla barış, sevgi ve hoşgörü kenti olarak, gerçekten Türkiye’ye örnek olabilecek bir şehir. Karadenizliler Derneği, zeybekle horonu, Muğla tarhanası ile hamsiyi bir araya getirdi. Burada farklılıklarımızdan çok zenginlikler çıkartmamız lazım. Menteşe Kent Meydanın açılışından sonra ilk büyük etkinliğe ev sahipliği yapmış oldu” dedi.