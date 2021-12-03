'Muğla inatla üretmeye devam edecek'
Kadınların üretime katılmasına büyük önem veren Muğla Büyükşehir Belediyesi, maddi bağımsızlığını kazanmak ve ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınlar için kıl keçisi projesini il genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor.
Kavaklıdere, Dalaman, Menteşe, Ortaca, Datça ve Ula ilçelerinin ardından son olarak Köyceğiz ilçesindeki 59 kadın üreticiye 177 kıl keçisi dağıtıldı.
245 KADINA DESTEK
Köyceğizli kadınlara kıl keçisi dağıtım töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, kıl keçisi projesi kapsamında bugüne kadar 245 kadın üreticiye 735 kıl keçisi dağıtımı yaptıklarını ifade etti. Başkan Gürün, “Muğla sadece turizm kenti değil, aynı zamanda tarım ve hayvancılık kentidir. Köylerini terk etmeyen hemşerilerimiz bütün olumsuzluklara rağmen bu sektöre çok büyük katkı sağlıyorlar. Günümüzde bir karış toprak bile çok önemli hale geldi. Yıllardır diyoruz ki toprağını satma ürününü sat. Kırsalda üretip kıyıda tüketmeliyiz. Kırsalda üretim kadınlarımızın omuzunda. Esas işi yapan kadınlarımız olduğu için kıl keçisi desteklemelerini de kadınlarımıza yapıyoruz” diye konuştu.
İlerleyen süreçte keçi eti, sütü, peynirinin daha değerli hale geleceğini vurgulayan Gürün, “Muğla inatla üretmeye devam edecek ve Muğla kazanacak, Türkiye kalkınacak. Kadını ve erkeği hep beraber Atatürk’ün bize gösterdiği hedefe doğru yürümeye devam edeceğiz” dedi.
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