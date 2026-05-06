Muğla Marmaris'te orman yangını!

6.05.2026 18:40:00
İHA
Muğla'nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde orman yangını başladı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangının kontrol altına alınması için karadan ve havadan alevlere müdahale için çok sayıda ekip sevk edildi. Dumanın yükselmesi ile birlikte harekete geçen helikopterler alevlere müdahale etti. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Akşam saatlerinde Muğla Marmaris Bozburun-Selimiye arasında kalan Asarcık Üzümbağları ormanlık alanından dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti.

Gözetleme ekiplerince de hemen yeri belirlenen yangının söndürmesi için bölgeye ekipler sevk edildi.

Muğla Orman Bölge Müdürülüğü, yangın bölgesine şu an itibariyle 12 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 iş makinesi ile 1 helikopter ve çok sayıda söndürme işçisinin sevk edildiğini belirtti.

Öte yandan ihbarla birlikte havalanan söndürme helikopteri de sortilerine başladı.

KONTROLA ALTINA ALINDI

Marmaris'in Bozburun Selimiye bölgesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

