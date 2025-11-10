Muğla Ortaca'da Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirildi

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yılı anma etkinlikleri kapsamında, Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirildi. Ortaca Belediyesi Kent Konseyi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından düzenlenen konser, Ortaca Ortaokulu Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleştirildi. Şef Nilgün Kale yönetimindeki koro, "Kırmızı Gülün Alı Var" ile başlayan programda "Fikrimin İnce Gülü", "Hoş Gelişler Ola", "Memleketim" ve "Şimdi Uzaklardasın" gibi 20 eseri seslendirdi.

CHP Meclis üyeleri, Kent Konseyi Başkanı Neclin Yalçın, CHP Kadın Kolları Başkanı Zümral Ertürk, ADD İlçe Başkanı Ömer Hayyam Akınar, Tüm Emeklilerin Sendikası İlçe Temsilcisi Cihan Kaya ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaşlar konseri ilgiyle izledi. Hem koro hem de solistler performanslarıyla dinleyicilerden yoğun alkış aldı. Ortacalılar, Atatürk’ün sevdiği şarkılara coşkuyla eşlik etti.