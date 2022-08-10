Muğla, ürettiği levhalardan 14 milyon TL tasarruf etti

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:50

Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli ve modern yollarda seyahat etmeleri için düşey ve yatay işaretleme çalışmaları kapsamında yavaşlama uyarı çizgileri, yaya geçidi, refüj başı ofset tarama ve yol çizgi uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Yollarda uyarıcı olarak yerleştirilen trafik levhalarından eksik veya deformasyona uğramış trafik tanzim uyarı levhalarının montaj çalışmalarını da sürdüren belediye ekipleri, kendi bünyesinde kaliteli ve daha az maliyetli olarak trafik levhası üretiyor.

Bugüne kadar il genelinde 147 bin 775 adet trafik levhası montajı yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarda kullanılan 69 bin 914 trafik levhasını bünyesinde bulunan baskı makinesi ile üretti. Bu sayede 14 milyon 332 bin 370 TL tasarruf sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, baskı makinesi ile birlikte alımı yaptığı laminasyon makinesi ile de iki yıl kullanım ömrü olan levhaların kullanım ömrünü 10 yıla kadar uzattı.