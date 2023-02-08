Muğla Valiliği, Bodrum Belediyesi'nin yardım TIR'ına kendi pankartını astı

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 10:03

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 10:09

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Türkiye'nin dört bir yanından da felaket bölgesine yardım gidiyor. Türkiye'nin her yanından belediyeler, dernekler, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, spor kulüpleri de toplayabildikleri her türlü yardım malzemesini deprem bölgesine ulaştırmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Felaketin yaşandığı kentlere iş makineleri, personel desteği ve yardım götüren Bodrum Belediyesi bir yandan hem kendi imkanları, hem de yurttaşların yardımlarından oluşan yardım TIR'ı yolluyor. Dün Muğla Valiliği, bir aracın üzerindeki "Bodrum Belediyesi deprem ve yardım aracı" yazılı pankartın üzerine "Muğla Valiliği" yazılı pankartı astığı görüntüler sosyal medyaya düştü.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka sosyal medya hesabından videoyu paylaşarak "Biz vatandaşın derdini dert edinirken birilerinin derdine bakın Bodrum Belediyemizin deprem bölgesine gönderdiği yardım tırına Muğla Valiliği kendi ismini yazdırmış. Pes!" paylaşımı yaptı.

ARAS: BUNLARLA UĞRAŞAMAYACAĞIZ

İskenderun’da deprem bölgesinde yapılan çalışmaları yerinde takip eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Cumhuriyet Gazetesi’ne, “Dün böyle kriz yaşandı ama sorun çözüldü. Olmaması gereken olaylar. Deprem bölgesindeyiz şu an bunlarla uğraşamayız” dedi.