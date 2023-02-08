HDP'li belediyenin topladığı deprem yardımına el konuldu
Ağrı Patnos Belediyesi'nin deprem yardımlarına el konuldu.
Ağrı Patnos Belediyesinin deprem bölgesine ulaştırmaya çalıştığı yardım aracına kaymakamlık tarafından el konuldu.
HDP'den yapılan açıklamada, "Dayanışmayı engellemek telafisi mümkün olmayan etkiler yaratır. Dayanışmaya engel olmayın!" denildi.
Ağrı Patnos Belediyemizin deprem bölgesine ulaştırmaya çalıştığı yardım aracına kaymakamlık tarafından el konuldu. Dayanışmayı engellemek telafisi mümkün olmayan etkiler yaratır. Dayanışmaya engel olmayın! pic.twitter.com/ibR74N65AY— HDP (@HDPgenelmerkezi) February 7, 2023
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