HDP'li belediyenin topladığı deprem yardımına el konuldu

Ağrı Patnos Belediyesi'nin deprem yardımlarına el konuldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 00:45
HDP'li belediyenin topladığı deprem yardımına el konuldu
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Ağrı Patnos Belediyesinin deprem bölgesine ulaştırmaya çalıştığı yardım aracına kaymakamlık tarafından el konuldu.

HDP'den yapılan açıklamada, "Dayanışmayı engellemek telafisi mümkün olmayan etkiler yaratır. Dayanışmaya engel olmayın!" denildi.


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