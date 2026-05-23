Muğla'ya 'tatilci' akını: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Turistik ilçeleriyle öne çıkan Muğla'ya, Kurban Bayramı tatili için gelenler nedeniyle Aydın-Muğla kara yolunda trafik yoğunluğu yaşandı.
Menteşe merkezi girişinde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yoğunluk drone ile görüntülendi.
EMNİYET'TEN UYARI
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, durdurdukları araçların sürücülerine emniyet kemerinin önemi, seyir halinde cep telefonu kullanımının sürüş güvenliği üzerindeki olumsuz etkileri, yakın takip ve aşırı hızın trafik kazaları üzerindeki etkisi konularında bilgilendirme yaptı.