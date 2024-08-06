Muğla, 'Yeşil Şehirler Programı’na katılan altıncı şehir oldu

Yayınlanma: 06.08.2024 - 15:20

Güncelleme: 06.08.2024 - 15:20

Muğla Büyükşehir Belediyesi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) Yeşil Şehirler Programı’na (Green Cities Program) Türkiye’den katılan altıncı şehir oluyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ev sahipliğinde EBRD yetkilileri ile Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde toplantı yapıldı. Toplantı sonunda Yeşil Şehirler Programı’na Türkiye’den İzmir, Ankara, İstanbul, Gaziantep ve Bursa’dan sonra altıncı şehir olarak Muğla’nın katılımı konusunda fikir birliğine varıldı.

İlk etapta MUSKİ’nin hazırlamış olduğu projeler, Katı Atık Depolama Tesisi ile entegre edilecek ve tek bir proje olarak Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD)Yeşil Şehirler Programı’na sunulacak.

ARAS: MUĞLAMIZIN GELECEĞİ İÇİN KAYBEDECEK ZAMANIMIZ YOK

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yetkilileri ile Muğla’da verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini, Yeşil Şehir Programı’na katılarak Muğla’nın altyapı, çevre yatırımlarında teknik ve finansman desteği sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Başkan Aras; “Dünya genelinde 69 ülkenin üye olduğu, yerel yönetimlerin önemli bir stratejik ortağı olan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası yetkilileri ile Muğlamızda verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ülkemizden beş şehrin üye olduğu Yeşil Şehirler Programı’na altıncı olarak Muğlamızın katılmasına karar verdik. Büyükşehir Belediye’mizin altyapı ve çevre yatırımları için hazırladığı projelere finansman desteği sağlayarak bu çalışmaları hızlandırmayı amaçlıyoruz. Muğla’mızın geleceği için kaybedecek zamanımız yok” dedi.