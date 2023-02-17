Muğla’da 181 bin bina imar affına girdi

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 07:00

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 07:00

Depremlerde can kaybının yaşanmaması konusunda en önemli noktanın güvenli yapılar inşa edilmesi olduğunun altını çizen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla’nın imar affından en çok yararlanılan üçüncü il olduğunu söyledi.

Gürün, “1999-2023 arasında şehrimizde 181 bin 122 yapı imar affından yararlanmış. Bu rakam oldukça yüksek. İzmir ve İstanbul’un ardından imar affından en çok yararlanılan üçüncü il konumundayız. Bu durum bizim onaylayabileceğimiz bir durum değil. Baktığımızda depremden etkilenen 10 ilimizde imar affından yararlanan hane sayısı tam 294 bin 165. Bu nedenle imar affından ziyade tüm ülke olarak yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi ve yeni yapılacak olan binalarında dayanıklılıkları yüksek, sıkı denetim mekanizmasından geçmeleri gerekir” diye konuştu.

“EKİPLERİMİZ 28 VATANDAŞIMIZI ENKAZ ALTINDAN SAĞ ÇIKARDI”

Yaşanan deprem felaketi nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını ancak yaraları sarmak için büyük fedakârlıkların yapıldığına dikkat çeken başkan Gürün, tek yürek olarak deprem mağdurları için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Gürün, depremin ilk anından bu yana bölgede olduklarını belirterek “Aralarında uzman arama kurtarma ekiplerimizin de olduğu 180 personel ve 58 araçla deprem bölgesindeydik. Ekiplerimiz 28 vatandaşımızı enkaz altından sağ çıkararak bizlere umut dolu haberler verdiler. Ancak maalesef can kaybımız çok fazla. Orada yaşayan vatandaşlarımızın eksiklerinin giderilmesi konusunda çok çabuk organize olarak yardım merkezlerimizi oluşturarak gerekli desteği sağlamaya çalıştık. Şimdi de burada onları misafir ediyoruz. Depremzedelerimizin kalacakları yerlere nakilleri, diğer ihtiyaçları, sağlık ve sosyal yönden desteklenmeleri konusunda birçok farklı proje uyguluyoruz. Vatandaşlarımız her türlü ihtiyaçları için bizlere başvurabilirler” dedi.