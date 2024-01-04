Muğla'da 27 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'da yasadışı yollarla yurtdışına çıkmaya çalışan 27 kaçak göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 04.01.2024 - 18:59
Muğla'da 27 kaçak göçmen yakalandı
Abone Ol google-news

İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik ekipleri, yasadışı göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Milas, Bodrum ve Datça ilçelerinin yol kontrol noktaları ile kıyı kesimlerinde çalışma yaptı.

Çalışmalarda, yasadışı yollarla yurtdışına çıkmaya hazırlandıkları belirlenen 27 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.


muğla kaçak göçmen göçmenler düzensiz göçmen göçmen

İlgili Haberler

Muğla'da 50 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 50 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir’de 51 düzensiz göçmen kurtarıldı, 42 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’de 51 düzensiz göçmen kurtarıldı, 42 düzensiz göçmen yakalandı
Ambulansla göçmen kaçakçılığı soruşturmasında yeni gelişme!

Ambulansla göçmen kaçakçılığı soruşturmasında yeni gelişme!

En Çok Okunan Haberler