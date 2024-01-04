Muğla'da 27 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 04.01.2024 - 18:59

Güncelleme: 04.01.2024 - 18:59

İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik ekipleri, yasadışı göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Milas, Bodrum ve Datça ilçelerinin yol kontrol noktaları ile kıyı kesimlerinde çalışma yaptı.

Çalışmalarda, yasadışı yollarla yurtdışına çıkmaya hazırlandıkları belirlenen 27 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.