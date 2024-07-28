Muğla’da 3 köpek zehirlendi

Yayınlanma: 28.07.2024 - 16:26

Güncelleme: 28.07.2024 - 16:29

Sokak hayvanlarının uyutulmasını öngören ve kamuoyunda ‘Katliam Yasası’ olarak adlandırılan yasaya ilişkin tartışmalar sürerken bir yandan da sokak hayvanları öldürülüyor. Önceki akşam Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Gökova Mahallesi’nde 3 sokak köpeği zehirlenmiş halde bulundu. Ayrıca bazı köpeklerin de kayıp olduğu dile getirildi. Konuya ilişkin çalışmalar sürerken, orada yaşayan yurttaşlar zehirlenerek öldürülen hayvanların zararsız olduğunu belirterek yaşanan katliama tepki gösterdi.

‘'SAHİPLERİ DE KAYIP''

Olayın ardından Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Gökova Mahallesi Muhtarı Ulaş Bavut konunun takipçisi olacaklarını belirtti. Bavut, “Köpeklerden biri hayvan hastanesinde, biri yolda biri de olay yerinde hayatını kaybetti. Gündüz hava sıcak olduğu için hayvanlar gölge yerlerde uyuyorlar. Durumun boyutu daha sonra net şekilde belli olacak. Sahipli köpeğini arayan kişiler de var. Konuya ilişkin Hayvan hastanesi ve komutanlıkla iletişim halindeyiz” dedi.