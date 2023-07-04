Muğla'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

Yayınlanma: 04.07.2023 - 22:56

Güncelleme: 04.07.2023 - 22:56

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi.

Ekipler, durdurdukları lastik botta 30 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.