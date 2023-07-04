Muğla'da 30 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yakalanan 30 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi.
Ekipler, durdurdukları lastik botta 30 düzensiz göçmeni yakaladı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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