Muğla'da 47 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Milas, Fethiye ve Datça ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 47 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 3 ilçenin yol kontrol noktasında ve kıyı kesimlerinde çalışma yaptı.
Çalışmalarda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları belirlenen 47 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresine teslim edildi.
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