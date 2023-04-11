Muğla’da 7 atık alım teknesiyle yaza hazır

Yayınlanma: 11.04.2023 - 14:17

Güncelleme: 11.04.2023 - 14:17

Mavi yolculuğun uğrak noktası, Avrupa ve Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla’nın denizleri Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından temizlenmeye devam ediliyor. İl genelinde denizleri korunması için çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, 1 Mayıs itibariyle atık alım tekneleriyle hizmetine devam edecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ‘Mavi Deniz Temiz Kıyılar’ projesi kapsamında binlerce tur teknesi ve özel deniz araçlarının seyahat ettiği denizlerdeki atıkları 7 tekne ile toplayarak Göcek ve Akyaka’da bulunan atık alım merkezine bırakacak.

DENİZLERDEN 16 MİLYON KG ATIK TOPLANDI

Göcek ve Akyaka’da bulunan merkezlerde 7 atık alım teknesinin sezona hazır olması için bakım ve onarımları yapılıyor. Atık alım tekneleri 1 Mayıs 2023 tarihinden itibaren denizlerdeki teknelerden atık almaya başlayacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi Göcek, Gökova Körfezi ve Dalaman koylarında bu güne kadar 15 bin 992 tekneye hizmet verdi. Ekipler bu süreç içeresinde 12 bin 420 litre atık yağ, 46 bin 720 litre sintine, 14 milyon 478 bin 822 litre pis su, 16 milyon 254 bin 795 kg katı atık toplandı.