Muğla’da belediyeye ait arazileri köylülere açıldı

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 16:23

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 16:23

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretime ve üreticiye destek olmak için projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda üreticinin girdi maliyeti en fazla kalemlerinden biri olan kaba yem üretimi için protokol imzalandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye-Seydikemer İlçeleri Süt Üreticileri Birliği arasında imzalanan protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesine ait 55 dönümlük araziye kooperatif tarafından ekim yapılacak ve elde edilen ürünler üreticiye ücretsiz olarak dağıtılacak.

ÜRETİLEN YEM BEDELSİZ DAĞITILACAK

2 bin 650 üyesi olan Fethiye-Seydikemer İlçeleri Süt Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Tokmak, Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan bu desteğin çok önemli olduğuna vurgu yaparak girdi maliyetlerini düşürmek için kaba yemin üreticilere ücretsiz dağıtılacağını söyledi. Tokmak "Büyükşehir Belediyemiz ile yem üretimi konusunda çalışma yaptık. Belediyeye ait araziler birliğimize tahsis edilecek. Bu arazilerden sezonda iki farklı ürün almayı planlıyoruz. Üreticilerimize bunları bedelsiz olarak vereceğiz. Kaba yem maliyetleri çok yükseldi. Bu proje bizler için çok önemli" dedi.

GÜRÜN: ARAZİLERİMİZİ KÖYLÜMÜZÜN HİZMETİNE SUNACAĞIZ

Tarımsal üretimin artması ve gençlerin üretime katılmasının çok önemli olduğuna vurgu yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla’nın turizmin yanında tarımsal üretimiyle öne çıkan bir kent olması için çalıştıklarını söyledi. Gürün, protokol kapsamında, Seydikemer Korubükü ve İzzettin Mahallelerindeki 33 bin 543 metrekare ve 21 bin 707 metrekare araziye yem bitkisi ekimi yapılacağına vurgu yaparak, üreticilerin girdi maliyetini düşürmek istediklerini söyledi. Gürün, "Geldiğimiz noktada, Milas'ta başladığımız 350 dönümlük arazinin ekimini yaptık ve o bölgedeki besicilere bu ürünleri ücretsiz olarak dağıttık. Şimdi Seydikemer Fethiye bölgemizde 55 dönümlük alanda bu çalışmayı yapacağız. Arazilerimizi köylümüzün hizmetine sunmak istiyoruz. Elimizdeki uygun yapıdaki tüm arazileri köylülerimiz için kullanacağız. Yem üretimi için arazilerimizi açarak üreticimizin masraflarını azaltmaya çalışıyoruz. 2014 yılında toprağınızı ve hayvanınızı satmayın, direnin demiştik. Şuan çalışmalarımızı tamamladık ve kurduğumuz güç birliği ile kooperatifleşmeyle Muğla'da ürünümüzü en yüksek fiyatla pazarlayacağız. Sonunda Muğla'da bu birleşmeyi gerçekleştirdik. Tarımda yaptığımız çalışmalarla gençlerimizin köyüne, toprağına dönmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.