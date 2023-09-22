Muğla’da bu yıl 10 bin tekneden atık topladı

Yayınlanma: 22.09.2023 - 13:19

Güncelleme: 22.09.2023 - 13:19

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve mavi yolcuğun uğrak noktası konumundaki Muğla’da denizlerin korunması için Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan atık alım projesi hız kesmeden devam ediyor.

Denizlerin daha temiz kalması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri 7 atık alım teknesi ile hizmet vermeye devam ediyor. Türkiye’nin en çok atık alım teknesine sahip belediyelerin başında gelen Muğla’da, Büyükşehir Belediyesi ekipleri Göcek-Dalaman ve Akyaka koylarında teknelerden atık alımlarını aralıksız sürdürüyor.

10 BİN TEKNEYE HİZMET VERİLDİ

Büyükşehir Belediyesi ekipleri 2023 yılında Göcek-Dalaman ve Akyaka koylarında 10 bin 321 tekneye hizmet verirken bu teknelerden 3 milyon 825 bin 762 litre atık su, 365 bin 685 kg katı atık, 6 bin 55 litre sintine ve 3 bin 501 litre atık yağ topladı. Yaz kış demeden atık toplamaya devam edin ekipler bu atıkların bertarafını da sağlayak hem denizleri hem de çevreyi koruyor.