Muğla'da denizden 2 bin 585 ton atık toplandı
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip olan kentte yılbaşından bu yana denizlerdeki teknelerden 2 bin 585 ton katı atık toplandığını açıkladı.
Türkiye ve Avrupa’nın en önemli turizm merkezlerine sahip olan Muğla, mavi yolculuğun gözdesi durumunda. Türkiye’nin en uzun sahil şeridine sahip olan Muğla’da, Büyükşehir Belediyesi 7 atık alım teknesi ile teknelerden atık topluyor. Büyükşehir Beledicyesi'nden yapılan açıklamada, "7 atık alım teknesi ile 1 Ocak 2021 tarihinden bu güne bin 605 tekneye hizmet verildi. Ekipler teknelerden 2 milyon 585 bin 970 kg katı atık toplandı. Ekipler ayrıca 1 milyon 926 bin 90 litre atık pissu, 3 bin 788 litre sintine ve 2 bin 21 litre atık yağ topladı." denildi.
'MAVİ MİRASIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ'
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Türkiye’nin ve Dünyanın gözde kentlerinden biri olan Muğla’da şehrin korunması ve gelecek nesillere daha yeşil daha mavi bir Muğla’nın bırakılması adına çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Gürün,“1480 km kıyı şeridi ile Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip il konumundayız. Kıyılarımız mavi yolculuğun önemli noktalarından birisi. Deniz yaşamını korumak için büyük çaba sarf ediyoruz. Muğla’mızda bu güzellikleri korumak için tüm imkânlarımızı kullanıyoruz. İlçelerimizde düzenli katı atık tesisleri, hafriyat alanları hizmetleri gibi mavi denizlerimizi korumak için teknelerimizle atık toplama ve bertaraf hizmeti veriyoruz. Mavi Deniz Temiz Kıyılar hizmetimizle 7 atık alım teknemiz Göcek-Dalaman, Gökova Körfezi’nde deniz araçlarını dolaşarak çöplerini alıyor ve bertaraf tesislerimize getiriyor. Turizmin yanı sıra deniz yaşamı ve canlıları da bizim için çok değerli. Bu güzellikleri koruyarak geleceğe taşımak da en önemli vazifemiz” dedi.
Video Haberler
- Dünya Ticaret Merkezi kulelerine çarparak can verdiler
- Korku dolu anlar! Bir anda ortaya çıktı
- Sınıf başkanı seçilince Erdoğan'a özendi
- Erdoğan'ın ziyareti öncesi kaydedildi: Nedir bu korku?
- Erdoğan'ı konuşması sırasında endişelendiren olay
- Çarpıcı değerlendirme: Erdoğan kazanır düşüncesi yıkıldı
- Şengör, Zoom etkinliğinde öğrencisine tacizi anlattı
- Tehlikenin farkına varmadan böyle eğlendiler
- Şüpheli çanta içinden el bombası çıktı
- Sabah saatlerinde korkunç patlama: Yaralılar var
En Çok Okunan Haberler
- İki yolcu, uçakta cinsel ilişkiye girdi
- Cep telefonu ile tuvalete girenler dikkat!
- Uğur Şahin’den sürpriz itiraf
- Erdoğan'ın ziyareti öncesi kaydedildi: Nedir bu korku?
- Diyanet İşleri'nden Erbaş'ı kızdıracak sözler
- Erdoğan'ı konuşması sırasında endişelendiren olay
- Selin Ciğerci hakkında FETÖ bağlantısı iddiası
- Mahkemeden Musa Orhan hakkında skandal karar!
- AKP'den yeni ekonomi paketi
- Kazanmak için bunu bile yapmış