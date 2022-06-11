Muğla'da din istismarıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde Fethiye KOM Grup Amirliği ekipleri, bazı kişilerin dini inanç ve duyguları istismar edilerek dolandırıldıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Okunmuş tütsü, bileklik gibi ürünlerin yüksek meblağlara satıldığı belirlenen eve operasyon düzenleyen ekipler, yurttaşları dolandırdığı öne sürülen ve sahte kimlik kullanan M.M. ile D.G. ve büyü paralarını topladığı iddia edilen H.İ.Ü'yü gözaltına aldı.
Evde yapılan aramada sahte kimlik, dini ritüellerin yazılı olduğu kitap, büyüde kullanıldığı ileri sürülen tütsü, bileklik, taş, kolye ve dokümanlar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.M. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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