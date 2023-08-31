Muğla’da eğitim desteği bu yıl da devam edecek

Yayınlanma: 31.08.2023 - 14:00

Güncelleme: 31.08.2023 - 14:00

Muğla Büyükşehir Belediyesi il sınırları içerisinde ikamet eden ilköğretim, ortaöğretim ve üniversitede okumakta olan öğrencilere eğitim desteğine bu yıl da devam edecek. Beslenme, kırtasiye, okul kıyafeti, çorba ikramı ve barınma yardımı yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi ailelerin ilköğretim, ortaöğretim ve üniversitede okumakta olan çocuklarına yönelik olarak 2023 yılı içerisin de bugüne kadar 574 öğrenciye 459 bin TL yardım gerçekleştirdi.

ÖĞRENCİLERİN BESLENMELERİ SIRALARINDA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kentte sosyal yardımlarından yararlanmakta olup ilk ve orta öğretimde eğitimine devam eden öğrencisi olan hanelere sosyal yardımlara ek olarak beslenme desteği veriyor. Fahiş fiyat artışlarından en çok etkilenen dar gelirli ve muhtaç ailelerin öğrenci çocukları beslenme sorunu yaşamaması, ailenin sağlıklı ve bilinçli beslenme çantasını düzenli hazırlayabilmesi amacıyla beslenme desteği kapsamında 2023 yılı içerisinde 603 aileye 2 milyon 833 bin 600 TL yardım gerçekleştirildi. Ayrıca ilk ve orta öğretimde eğitimine devam eden ailelerin çocuklarına sosyal yardımlara ek yardım olarak okul kıyafeti desteği veriliyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE SICAK ÇORBA

Büyükşehir belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde öğrenim görmekte olan öğrencilere yönelik başlatılan proje kapsamında öğrenim günlerini kapsayacak şekilde hafta içi her gün sıcak çorba dağıtımı gerçekleştiriyor. Bu güne kadar Kötekli Mahallesi Kampus C Kapı girişinde ücretsiz olarak 16 bin 500 kişilik çorba dağıtımı gerçekleştirildi.