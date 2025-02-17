Muğla'da film gibi olay... 48 yıllık gizem: Babasının öldürdüğü kişi, gerçek babası çıktı!

Yayınlanma: 17.02.2025 - 10:05

Güncelleme: 17.02.2025 - 10:10

Muğla'da annesi ile köy muhtarının ilişkisi sonucu dünyaya gelen 50 yaşındaki Berrin N., ablasının "Sen babamın mirasçısı değilsin" sözleri üzerine babalık davası açtı.

Mahkeme kararıyla, Berrin N.'nin 48 yıl boyunca babası bildiği Mahir A.'nın 1982'de öldürdüğü muhtar Mustafa Uyanık'ın mezarı açıldı.

Uyanık ve Berrin N.'den alınan örneklerle, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testi sonuçlandı. Mustafa Uyanık'ın, Berrin N.'nin biyolojik babası olduğu ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Muğla'nın Ula ilçesinde bir süre önce hayatını kaybeden Fatma A., geçmişte ilişli yaşadığı eski muhtar Mustafa Uyanık'tan 50 yıl önce bir kız çocuğu sahibi oldu.

Fatma A., bu sırrı saklayarak Berrin N.'yi (50) resmi nikâhlı eşi Mahir A.'nın üzerine kaydettirdi. Mahir A., eşi ile ilişki yaşayan Mustafa Uyanık'ı, 1982 yılında eşiyle birlikte ormanlık alanda yakalayınca öldürdü.

"SEN BABAMIN MİRASÇISI DEĞİLSİN"

Mahir A., bir süre cezaevinde yattıktan sonra çıktı. Berrin N., 48 yaşına kadar Mahir A.'yı gerçek babası olarak bildi. Berrin N., bir yıl önce ablasıyla tartıştı. Ablası tartışma sırasında "Babamın hissesine girme. Sen babamın mirasçısı değilsin" dedi. Bu sözler üzerine büyük şaşkınlık yaşayan Berrin N., Muğla Aile Mahkemesi'nde ilk olarak soybağı reddi davası açtı.

Soybağı reddi davası için Berrin N. ile kütükte babası olarak görünen Mahir A.'dan örnekler alındı. Yapılan DNA testinde, kütükte babası olarak kayıtlı olan Mahir A.'nın Berrin N.'nin babası olmadığı anlaşıldı.

MUSTAFA UYANIK'IN MEZARI AÇILDI

Berrin N., bunun üzerine avukatı aracılığıyla, Mustafa Uyanık'a babalık davası açtı.

Dava kapsamında, 41 yıl önce cinayete kurban giden Mustafa Uyanık ile anne Fatma A.'nın mezarı geçtiğimiz günlerde açıldı.

Mezarlardan alınan örnekler Berrin N.'den alınan örneklerle karşılaştırıldı. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testi 1 Şubat 2025'te sonuçlandı. DNA testinde Berrin N.'nin biyolojik babasının Mahir A. tarafından öldürülen Mustafa Uyanık olduğu ortaya çıktı.