Muğla'da fırtına: Ağaçlar devrildi, çatı uçtu

Muğla'da şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle çatı uçtu, ağaçlar devrildi. Çok sayıda araç hasar gördü.

İHA
Yayınlanma: 20.04.2024 - 11:06
Muğla'da fırtına: Ağaçlar devrildi, çatı uçtu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Muğla için yaptığı şiddetli yağış, fırtına, taşkın ve çatı uçması uyarısı sonrası Muğla genelinde çok sayıda ağaç devrilmesi sonucu araçlar hasar gördü.

Menteşe ilçesinde Karabağlar Yaylası yolu üzerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü yoldan çıkarak bariyerler üzerinde asılı kaldı.

Menteşe Bayır Mahallesinde ise ahşap çatı fırtına sonrası çöktü. Menteşe’nin kırsal Yenibağyaka Mahallesinde evin önündeki dut ağacı fırtınaya yenik düşerek yan yattı.

Muğla’nın Ula ilçesinde sağanak yağış ve fırtına ile birlikte dolu yağışı etkili olurken, evlerin bahçeleri beyaza büründü. Kısa süreli yağış sonrası Ortaca ilçesi Okçular Mahallesinde ağaç altına park edilmiş aracın üstüne fırtınada kopan ağaç dalları düştü.


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